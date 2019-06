36,8 Grad: Heißester Tag des Jahres und es wird noch wärmer

Offenbach (dpa) - Unmittelbar nach dem heißesten Tag dieses Jahres soll es heute in Deutschland noch einmal wärmer werden. Hoch «Ulla» dürfte besonders im Südwesten die Temperaturen bis auf 39 Grad hochtreiben, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. «Im Saarland und im Rheintal kratzen wir an der 40 Grad-Marke», hieß es. In Nordrhein-Westfalen und im Norden sollen die Temperaturen dagegen etwas zurückgehen. Dort waren in Düsseldorf 36,8 Grad gemessen worden - bisher Höchsttemperatur 2019.

Von dpa