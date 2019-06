Tödliche Fluchtfahrt - 28-Jähriger wegen Mordes verurteilt

Berlin (dpa) - Ein Jahr nach dem Tod einer unbeteiligten Studentin bei einer Verfolgungsjagd in Berlin ist ein 28-Jähriger wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass der Raser auf der Flucht vor der Polizei die Frau überfuhr. Die Studentin schob ihr Fahrrad auf dem Bürgersteig, als sie von dem Auto erfasst wurde. Sie starb noch am Unfallort. Ein 18-jähriger Beifahrer des Angeklagten starb wenig später. Der aus Serbien stammende Angeklagte und zwei Bekannte waren nach einem Diebstahl vor der Polizei geflohen.

Von dpa