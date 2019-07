Gruppe Deutscher in italienischen Alpen in Gefahr

Rom (dpa) - Eine Gruppe deutscher Sportler ist in den italienischen Alpen in Schwierigkeiten geraten. In Valfurva in der Lombardei laufe ein Rettungseinsatz für etwa 20 Deutsche, twitterte die italienische Bergrettung. Eine Seilschaft mit zwei Personen sei in eine Spalte gestürzt, es würden Opfer befürchtet, sagte ein Sprecher der Bergrettung. Dem Rest der Gruppe gehe es den Umständen entsprechend gut, sie seien aber verängstigt. Italienische Medien berichteten von einem Toten und einem Schwerverletzten.