Regierung verspricht neue Hilfen für abgehängte Regionen

Berlin (dpa) - Ärzte sind rar, die Handynetze löchrig, der Bus fährt selten und für Investitionen ist kein Geld da - gegen solche Probleme in abgehängten Regionen will die Bundesregierung in Zukunft stärker angehen. Dazu müsse die Regierung die Strukturpolitik und die Förderpolitik in Deutschland neu justieren, sagte Innenminister Horst Seehofer. So sollen Unternehmen besonders in Regionen gelockt werden, aus denen junge Menschen abwandern. Auch Bundeseinrichtungen und Forschungsinstitute sollen gezielt abseits der «überhitzten Metropolregionen» angesiedelt werden, wie Seehofer sagte.

Von dpa