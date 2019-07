New York (dpa) - Am Mittwoch war an den US-Aktienmärkten für Anleger nichts zu holen. Sämtliche Leitindizes, die seit der Vorwoche nahezu täglich Rekordhochs markiert hatten, schlossen im Minus. Der Dow Jones verlor letztlich 0,42 Prozent auf 27 219 Punkte. Der Eurokurs wurde zuletzt bei 1,1223 Dollar gehandelt.

Von dpa