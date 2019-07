Lufthansa nimmt Flüge nach Kairo wieder auf

Frankfurt (dpa) - Nach eintägiger Unterbrechung fliegt die Lufthansa heute wieder nach Kairo. «Der Flugbetrieb von Frankfurt und München wird ganz regulär wieder aufgenommen», sagte ein Sprecher des Unternehmens. Seinen Angaben zufolge starten planmäßig zwei Flüge in Frankfurt und ein weiterer in München. Gestern hatte die Lufthansa ihre Flüge in die ägyptische Hauptstadt ohne nähere Angaben aus Sicherheitsbedenken gestrichen. Die Fluggesellschaft British Airways setzt ihre Flüge nach Kairo wegen Sicherheitsbedenken vorerst für mindestens sieben Tage aus.

Von dpa