Frau vor Zug gestoßen: Pendler halten am Tatort inne

Voerde (dpa) - Pendler und Reisende haben nach der tödlichen Tat an einem Bahnsteig im niederrheinischen Voerde für das 34 Jahre alte Opfer Blumen niedergelegt und Kerzen angezündet. Menschen blieben auf dem Weg zur Arbeit an Gleis 1 stehen und hielten inne. Weiße Rosen und eine kleine Engelsfigur liegen am Tatort. Die Frau war am Samstag von einem ihr völlig unbekannten Mann am Bahnhof Voerde vor einen einfahrenden Zug gestoßen und so getötet worden. Das Amtsgericht Duisburg erließ Haftbefehl wegen Mordes gegen einen Serben.

Von dpa