Feuer bedroht Campingplatz - 68 Verletzte an der Nordsee

Kransburg (dpa) - Auf einem Campingplatz an der Nordseeküste sind 68 Gäste durch giftiges Rauchgas verletzt worden. Auf einem Getreidefeld in der Nähe war am späten Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Rettungskräfte fuhren mit rund 200 Mann an den Kransburger See in Niedersachsen. Als die Flammen aufloderten und dichte Rauchwolken durch die Luft zogen, befanden sich rund 1800 Gäste auf dem Campingplatz. Notärzte und Sanitäter kümmerten sich um die Verletzten - sieben von ihnen kamen in die Klinik. Verursacht wurde der Brand vermutlich bei Erntearbeiten.

Von dpa