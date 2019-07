Mehrere Tote bei heftigen Unwettern in Italien

Rom (dpa) - Bei schweren Unwettern in Italien sind am Wochenende mehrere Menschen ums Leben gekommen. Eine Frau starb in ihrem Auto, das bei Rom von starkem Wind erfasst und weggeschleudert worden war, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. In der Toskana richteten Unwetter Sachschäden und Überschwemmungen an - am schlimmsten traf es die Provinz Arezzo. Ein Mann sei gestorben, als er von Schlamm-Massen erfasst worden sei. In den Südtiroler Alpen bei Bozen wurde eine 45-jährige Norwegerin während eines Extremberglaufs vom Blitz getroffen und erlag später ihren schweren Verletzungen.

Von dpa