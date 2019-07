Macron telefoniert mit Ruhani - Spannungen mit USA abbauen

Paris (dpa) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat seinen iranischen Kollegen Hassan Ruhani in einem Telefongespräch dazu angehalten, Spannungen im Verhältnis mit den USA zu entschärfen. Trotz der Spannungen im Persischen Golf kämpft Frankreich um den Erhalt des Atomabkommens mit dem Iran, aus dem die USA ausgestiegen sind. Vertreter von Militärs der USA und Großbritanniens wollen heute in Bahrain über einen möglichen Einsatz zum Schutz von Öltankern in der Straße von Hormus gegen Übergriffe des Iran beraten.

Von dpa