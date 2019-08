SPD will Bahn auf Klimaschutz und mehr Verkehr verpflichten

Berlin (dpa) - Die SPD will die bundeseigene Bahn auch angesichts ihrer wichtigen Rolle für den Klimaschutz auf neue Unternehmensziele verpflichten. «Wir arbeiten in der Koalition an einer Änderung der Satzungen der Deutschen Bahn AG und sind dabei auf einem guten Weg», sagte SPD-Fraktionsvize Sören Bartol dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Verankert werden sollten ein Verzicht auf die Maximierung des Gewinns, eine Steigerung des Schienenverkehrs-Anteils und das Erreichen der Klimaschutzziele. Da das Geld kosten werde, sei auch über den Umgang mit Dividenden und der Verschuldung zu sprechen.