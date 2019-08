Polizei: Mehrere Tote bei Schüssen in Supermarkt in Texas

El Paso (dpa) - Bei Schüssen in einem Supermarkt in El Paso im US-Bundesstaat Texas hat es nach Polizeiangaben mehrere Tote gegeben. Eine Person sei festgenommen worden. Einsatzkräfte suchten die Gegend ab, aber es gebe keine Bedrohung mehr. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. Der örtliche Sender KTSM berichtete, 18 Menschen seien in einem Walmart von Schüssen getroffen worden. Dazu gab es zunächst keine Bestätigung der Polizei. Die Lage war unübersichtlich.