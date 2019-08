Bußgelder für Zigarettenkippen auf Spielplätzen gefordert

Berlin (dpa) - Wer auf Spielplätzen Zigarettenkippen wegwirft, soll nach Ansicht der Deutschen Umwelthilfe mindestens 200 Euro Bußgeld zahlen. Auch ein bundesweites Rauchverbot für Spielplätze müsse sein, forderte die DUH. So solle der anfallende Abfall von jährlich 74,5 Milliarden Zigaretten in Deutschland von Kindern und der Umwelt ferngehalten werden. «Das achtlose Wegschnippen von Kippenstummeln wird schon viel zu lang geduldet», sagte Barbara Metz von der DUH in Berlin.

Von dpa