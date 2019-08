Berichte: Drei Kinder sterben bei Bootsunglück in Normandie

Agon-Coutainville (dpa) - Drei Kinder sind bei einem Bootsunglück in der Normandie Medienberichten zufolge ums Leben gekommen. Das Boot soll am Nachmittag rund 800 Meter vor der Küste bei Agon-Coutainville im Ärmelkanal umgekippt sein, wie der Sender Franceinfo berichtet. Auch drei Erwachsene seien an Bord des Bootes gewesen - sie wurden demnach leicht verletzt. Die Kinder seien 7, 9 und 13 Jahre alt gewesen, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP. Die Staatsanwaltschaft ermittle, um die Todesursache zu klären.