Waldbrände auf Gran Canaria unter Kontrolle

Las Palmas (dpa) - Der seit dem Wochenende in den Bergen der spanischen Urlaubsinsel Gran Canaria wütende Waldbrand ist weitgehend unter Kontrolle. Wegen starker Winde gebe aber die Sorge, dass sich einzelne Glutherde neu entfachen könnten, berichtete das spanische Fernsehen. Insgesamt sind südwestlich der Hauptstadt Las Palmas rund 1500 Hektar verbrannt. Etwa 1000 Menschen waren vorübergehend in Sicherheit gebracht worden. In der Nacht brach im Osten der Insel ein weiteres Feuer aus. Auch dieser Brand ist nach Feuerwehrangaben inzwischen unter Kontrolle.

Von dpa