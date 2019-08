Schauspielerpaar Haddock und Claflin gibt Ehe-Aus bekannt

Berlin (dpa) - Die britischen Schauspieler Laura Haddock und Sam Claflin haben sich nach sechs Jahren Ehe getrennt. Auf Instagram gaben die beiden 33-Jährigen ihr Ehe-Aus bekannt. «Sam und ich haben uns dazu entschieden, uns zu scheiden», hieß es in einem Statement, das Haddock in einer Instagram-Story veröffentlichte. Sie würden sich in Liebe, Freundschaft und Respekt verbunden bleiben und wollten ihre Familie gemeinsam aufziehen. Claflin postete eine ähnliche Erklärung. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Von dpa