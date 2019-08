20-Jähriger in Österreich auf Straße erstochen

Wörgl (dpa) - Ein 20-Jähriger ist in Österreich auf offener Straße erstochen worden. Nach Angaben der Polizei sind die Tatverdächtigen flüchtig. Zu der Tat war es in der Nacht in Wörgl in Tirol gekommen. In der Nähe eines Schnellimbisses habe sich eine Gruppe von etwa zehn jungen Männern eine Auseinandersetzung mit drei jungen Afghanen geliefert. Warum der 20-jährige Afghane erstochen wurde und wie es zu der Konfrontation kam, ist bisher noch unklar. Ob es schon im Vorfeld einen Konflikt gegeben hatte, müsse ebenfalls noch geklärt werden.

Von dpa