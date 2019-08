Berlin (dpa) - Nachdem ein Mann in Berlin erschossen worden ist, hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Weitere Details, etwa zur Identität des in Berlin-Moabit getöteten Mannes, nannte die Staatsanwaltschaft bisher nicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen. Die tödliche Attacke soll sich am Mittag in der Parkanlage Kleiner Tiergarten ereignet haben. Nach Angaben der Polizei soll ein Radfahrer den Mann erschossen haben.

Von dpa