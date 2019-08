Umfragen: Kopf-an-Kopf-Rennen in Brandenburg, Sachsen-CDU vorn

Potsdam (dpa) - Wenige Tage vor der Landtagswahl in Brandenburg zeichnet sich dort einer Umfrage zufolge ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD ab, beide Parteien liegen bei 21 Prozent. Die CDU rutschte um einen Punkt auf 17 Prozent ab, Linke und Grüne rangieren knapp dahinter. In Sachsen hingegen wahrte die CDU von Ministerpräsident Michael Kretschmer ihren Umfrage-Vorsprung mit 29 Prozent vor der AfD, die 25 Prozent erreichte. Das geht aus zwei Insa-Erhebungen für die «Bild»-Zeitung hervor. In beiden Bundesländern wird am kommenden Sonntag ein neuer Landtag gewählt.

Von dpa