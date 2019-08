Florida ruft wegen Hurrikan «Dorian» vorsorglich Notstand aus

Tallahassee (dpa) - Wegen des herannahenden Hurrikans «Dorian» hat Florida den Notstand ausgerufen. Damit solle sichergestellt werden, dass die betroffenen Behörden genügend Zeit, Mittel und Flexibilität zur Vorbereitung für die Ankunft des Wirbelsturms hätten, erklärte der Gouverneur des US-Bundesstaates, Ron DeSantis. Besonders die Anwohner der Atlantikküste müssten sich vorbereiten, hieß es. US-Meteorologen gehen davon aus, dass «Dorian» in den kommenden Tagen über dem warmen Atlantik weiter an Stärke gewinnen und dann am Wochenende als «gewaltiger Hurrikan» Florida erreichen könnte.

Von dpa