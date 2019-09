Bei Stimmabgabe: Michael Kretschmer ruft zur Wahl auf

Dresden (dpa) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat nach seiner Stimmabgabe in Dresden die Menschen im Freistaat erneut dazu aufgerufen, zur Wahl zu gehen. «Gehen Sie wählen. Es geht darum, was wir in den kommenden Jahren erreichen können - es geht um die #Zukunft von #Sachsen», schrieb der Spitzenkandidat der CDU im Kurznachrichtendienst Twitter. Kretschmer hatte am Morgen gemeinsam mit seiner Partnerin Annett Hofmann im Gymnasium Klotzsche gewählt.

Von dpa