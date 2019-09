Simbabwes Ex-Präsident Mugabe tot

Harare (dpa) - Mit dem Tod von Simbabwes früherem Langzeitpräsidenten Robert Mugabe ist in dem verarmten südafrikanischen Land eine Ära zu Ende gegangen. Im Alter von 95 Jahren starb der umstrittene Politiker in Singapur. Sein Nachfolger, Präsident Emmerson Mnangagwa, twitterte, Mugabe sei ein Befreiungsheld gewesen. Die Situation in Simbabwe ist schwierig: Die Währung ist nichts wert, Strom gibt es nur für ein paar Stunden am Tag und das Gesundheitssystem ist weitgehend kollabiert. Eigentlich hat das Land Potenzial: Rohstoffe wie Diamanten und ein gutes Klima für die Landwirtschaft.

Von dpa