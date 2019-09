Kanzlerin: Klimaschutz ist ein globales Problem

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, den Klimaschutz gemeinsam voranzutreiben. Merkel sagte vor Studierenden an der Huazhong-Universität in Wuhan, der Klimawandel werde von allen verursacht. Deswegen müssten sich alle darum kümmern. «Klimaschutz ist Verantwortung für alle.» Und angesichts der Größe und der Wirtschaftskraft Chinas sei die internationale Gemeinschaft auf einen wichtigen Beitrag von hier angewiesen. Deutschland strebe bis 2050 Klimaneutralität an.

Von dpa