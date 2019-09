Gesetz gegen No-Deal-Brexit in Kraft - Bercow kündigt Rücktritt an

London (dpa) - Das Gesetz gegen den No-Deal-Brexit ist in Kraft getreten. Das teilte der Sprecher des britischen Oberhauses mit. Es war vergangene Woche im Eiltempo durch beide Parlamentskammern gepeitscht worden. Premierminister Boris Johnson hatte angekündigt, das Parlament in eine fünfwöchige Zwangspause zu schicken, diese soll noch heute beginnen. Vorher will er erneut über eine Neuwahl abstimmen lassen. Der Sprecher des Unterhauses, John Bercow, kündigte an, spätestens Ende Oktober von seinem Amt zurückzutreten. Sollte davor eine Neuwahl ausgerufen werden, wolle er nicht mehr antreten.