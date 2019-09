Erdogan empfängt Putin und Ruhani zum Syrien-Gipfel

Istanbul (dpa) - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan empfängt heute den Kremlchef Wladimir Putin und seinen iranischen Kollegen Hassan Ruhani zu Gesprächen über das Bürgerkriegsland Syrien. Fokus des Dreiergipfels in Ankara ist nach türkischen Angaben unter anderem die Situation in der Rebellenhochburg Idlib. Außerdem soll es demnach um eine freiwillige Rückkehr von Flüchtlingen nach Syrien gehen. In der Region Idlib leben rund drei Millionen Menschen. Syriens Regierung droht mit weiteren Angriffen auf das Gebiet.

Von dpa