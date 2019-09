Italienische Polizei beschlagnahmt gefälschtes Olivenöl

Florenz (dpa) - Die italienische Polizei hat 16 Tonnen gefälschtes Olivenöl beschlagnahmt, das an Restaurants, Cafés und den Großhandel in der Toskana geliefert werden sollte. Es handele sich um Sojabohnenöl aus Apulien. Dem Öl wurden Substanzen wie Chlorophyll und Beta-Carotin beigemischt, um es wie Natives Olivenöl extra aussehen zu lassen, teilte die Polizei in Florenz mit. Ein Verdächtiger sei unter Hausarrest gestellt worden, gegen weitere werde ermittelt. Kriminelle versuchen immer wieder, falsches Olivenöl in Italien und anderen Ländern auf den Markt zu bringen.

Von dpa