Kretschmer kritisiert Klimabeschlüsse - Merz zufrieden

Berlin (dpa) - In der CDU werden die Klima-Vereinbarungen der großen Koalition unterschiedlich bewertet. «Das sind sehr rabiate Maßnahmen, die einen breiten gesellschaftlichen Diskurs erfordert hätten», sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer der «Bild am Sonntag». Ein großer Teil der Menschen sei mit den Entscheidungen überfordert. Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz sieht das anders. Er sagte in der «Welt am Sonntag»: Die Bundesregierung habe unter den gegebenen Umständen trotz aller Kritik ein ordentliches Paket vorgelegt.

Von dpa