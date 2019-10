USA verkaufen Ukraine moderne Panzerabwehrwaffen

Washington (dpa) - Die US-Regierung hat dem Verkauf 150 moderner Panzerabwehrwaffen vom Typ Javelin an die Ukraine zugestimmt. Das Paket ist nach Angaben des Außenministeriums umgerechnet 35,8 Millionen Euro schwer. Der Verkauf sei im nationalen Interesse der USA und werde der Ukraine helfen, ihre «Souveränität und territoriale Unversehrtheit» zu verteidigen. Die Ukraine befindet sich derzeit in einem Konflikt mit Russland. Die Zustimmung zu dem Waffenverkauf erfolgte nur knapp zwei Wochen nach dem Bekanntwerden der sogenannten Ukraine-Affäre in Washington.

Von dpa