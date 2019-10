Spezialkräfte befreien Frau aus Auto in NRW

Willich (dpa) - Spezialkräfte der Polizei haben am Abend in Nordrhein-Westfalen eine 22-jährige Frau aus einem Auto befreit. Drei Männer hatten die Frau in der Nacht zuvor im niederländischen Westfriesland in ihre Gewalt gebracht, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Anschließend fuhren sie zusammen mit der jungen Frau in einem Auto in Richtung Deutschland. Einer der mutmaßlichen Täter soll eine Schusswaffe dabei gehabt haben. Bei der Festnahme wurden zwei der mutmaßlichen Täter leicht verletzt. Die Frau blieb unverletzt.

Von dpa