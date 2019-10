Mitglieder-Abstimmung für SPD-Vorsitz geht los

Berlin (dpa) - Jetzt wird es ernst für die SPD: Die Zeit der Regionalkonferenzen ist zu Ende - ab heute ist die Basis gefragt, wer künftig an der Spitze der Sozialdemokraten stehen soll. Zum Beginn der Mitgliederbefragung plädiert SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil noch einmal für mehr Geschlossenheit in der Partei. «Jetzt entscheiden die Mitglieder, wer mit seinen Ansichten am besten die Partei führen kann», sagte Klingbeil der «Rheinischen Post». Die anderen Teams hätten dann die Verantwortung, das Gewinnerteam zu unterstützen.

Von dpa