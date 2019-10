Großbritannien: Teil der Waffenverkäufe an Türkei ausgesetzt

London (dpa) - Großbritannien stoppt teilweise seine Rüstungsexporte in die Türkei. Es sollten demnach keine Waffen mehr geliefert werden, die für die Militäroffensive in Nordsyrien genutzt werden könnten. Man werde den Export sehr genau kontrollieren, sagte Außenminister Dominic Raab im Parlament in London. Bereits zuvor hatte auch Deutschland die Rüstungsexporte an die Türkei teilweise gestoppt. Die Außenminister der EU-Staaten hatten die türkische Militäroffensive gegen die kurdische YPG-Miliz in Nordsyrien gestern zwar verurteilt, aber keine Einigung auf ein allgemeines EU-Waffenembargo erzielt.

Von dpa