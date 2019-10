Warnstreik der Flugbegleiter auch in Frankfurt zu spüren

Frankfurt/Main (dpa) - An Deutschlands größtem Flughafen Frankfurt/Main sind am Morgen wegen des Warnstreiks der Kabinengewerkschaft Ufo Flüge ausgefallen. Lufthansa-Sprecher Jörg Waber sagte, vor allem bei der Konzerntochter Lufthansa Cityline seien hier «vereinzelt Flüge annulliert worden». Auch Ufo-Vize Daniel Flohr sprach von «ersten Flugausfällen». Ufo hatte am Morgen den Warnstreik der Flugbegleiter der Lufthansa-Töchter Eurowings, Germanwings, Lufthansa Cityline und SunExpress an mehreren deutschen Flughäfen von ursprünglich 5.00 bis 11.00 Uhr bis um Mitternacht verlängert.

Von dpa