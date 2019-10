Abstimmung über Bexit-Deal schon Montagnachmittag möglich

London/Brüssel (dpa) - Das britische Parlament kann möglicherweise heute über das zwischen Premierminister Boris Johnson und der EU ausgehandelte Brexit-Abkommen abstimmen. Die Entscheidung darüber will Parlamentspräsident John Bercow am Nachmittag bekanntgeben. Gibt er den Weg dafür frei, könnten die Abgeordneten noch am späten Nachmittag oder abends abstimmen. Am Samstag hatte das Parlament die Abstimmung noch verschoben. Johnson musste damit in Brüssel eine Verschiebung des Brexit beantragen, obwohl er diese ablehnt. Er möchte den Brexit immer noch bis Ende des Monats durchziehen.

Von dpa