Hamburg für längere Gewährleistung bei Elektrogeräten

Hamburg (dpa) - Hamburg will sich für eine längere Lebensdauer von Elektrogeräten und eine längere Gewährleistung einsetzen. Jeder ärgere sich, wenn Elektrogeräte schon nach kurzer Zeit den Geist aufgeben. Das sei oft kein Pech, sondern technisch so geplant, sagte der Hamburger Justizsenator Till Steffen der Deutschen Presse-Agentur. Die Hansestadt will die Initiative bei der Justizministerkonferenz der Länder am 7. November in Berlin einbringen. Die Rechtspolitik könne einen Ausweg aus der Wegwerfgesellschaft aufzeigen, sagt Steffen.

Von dpa