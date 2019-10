Japan feiert Inthronisierung von Kaiser Naruhito

Tokio (dpa) - Japans neuer Kaiser Naruhito hat in einer von uralten Traditionen geprägten Zeremonie seine Inthronisierung verkündet. Er versichere, im Einklang mit der Verfassung seine Verantwortung als Symbol des Staates und der Einheit des japanischen Volkes zu erfüllen, sagte der 59 Jahre alte Monarch von seinem Thron herab. Der Monarch trug dabei eine braun-orangene Robe in jahrhundertaltem Design. Die 30 Minute dauernde Zeremonie namens «Sokuirei Seiden no gi» entspricht den Krönungsfeierlichkeiten in anderen Ländern.

