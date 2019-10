Bundesregierung sucht Wege für bessere Mobilfunkversorgung

Berlin (dpa) - Funklöcher vor allem auf dem Land sind ein großes Ärgernis in Deutschland. Die Bundesregierung will nun den Ausbau des schnellen Mobilfunks in der Fläche und entlang von Verkehrswegen voranbringen - auch mit staatlicher Hilfe. Das Kabinett beschloss Eckpunkte für eine Mobilfunkstrategie. Ziel ist den Eckpunkten zufolge, dass Deutschland beim Mobilfunk eine «internationale Spitzenposition» auf Basis einer flächendeckenden 4G-Versorgung erreicht.

Von dpa