Umweltorganisation: Deutschland soll Klimagipfel ausrichten

Berlin (dpa) - Nach der Absage von Chile für die Ausrichtung der nächsten Weltklimakonferenz im Dezember hat der BUND die Bundesregierung in die Pflicht genommen. «Jetzt muss die Bundesregierung einspringen und die Klimakonferenz am UN-Standort Bonn ausrichten», sagte die Klima-Expertin Ann-Kathrin Schneider einer Mitteilung zufolge. Die Umsetzung des Pariser Abkommens müsse sichergestellt werden. Chile sagte überraschend die Ausrichtung der Konferenz und des Asien-Pazifik-Gipfels im November ab. Staatschef Sebastián Piñera begründete das mit den anhaltenden Unruhen in seinem Land.

Von dpa