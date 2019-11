IS-Junge nach fast fünf Jahren zurück in Italien

Rom (dpa) - Ein von seiner Mutter vor fast fünf Jahren nach Syrien verschleppter Junge ist wieder in Italien. Er landete am Morgen auf dem Flughafen Rom-Fiumicino, wo sein Vater und seine zwei Schwestern auf ihn warteten, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete.Die Mutter hatte sich laut italienischer Polizei der Terrormiliz Islamischer Staat angeschlossen und war in Syrien bei Kämpfen ums Leben gekommen. Der seit Dezember 2014 vermisste Junge wurde in dem Flüchtlingslager Al-Hol im Nordosten Syriens entdeckt. Bei der Familie handelt es sich um Albaner, die in der Kleinstadt nördlich von Mailand leben.

Von dpa