Flughafen Frankfurt erwartet nach Streik Andrang am Samstag

Frankfurt/Main (dpa) - Als Folge des Streiks bei der Lufthansa rechnet der Frankfurter Flughafen morgen noch mit langen Wartezeiten für Passagiere. Nach dem geplanten Ende des Flugbegleiter-Streiks seien mehr Fluggäste als üblich zu erwarten, sagte ein Sprecher des Betreibers Fraport. Viele Lufthansa-Kunden hätten umgebucht und seien auf Samstag ausgewichen. Am zweiten Tag der Flugbegleiterstreiks gab es am Drehkreuz Frankfurt wieder Hunderte Ausfälle. Auch nach Streik-Ende werden für Samstag noch einige Absagen erwartet, weil Maschinen und Crews nicht an den richtigen Einsatzorten sind.