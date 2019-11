Lufthansa-Flugbegleiter drohen mit Ausweitung der Streiks

Frankfurt/Main (dpa) - Die Flugbegleitergewerkschaft Ufo droht erneut damit, ihre Streiks auf andere Lufthansa-Gesellschaften auszuweiten. In Gesprächen mit der Airline am Wochenende über eine mögliche Schlichtung des Tarifkonflikts müsse eine völlige Kehrtwende her, sagte Ufo-Sprecher Nicoley Baublies der dpa. Entweder gebe es eine Lösung oder man werde eben verkünden, dass es eine massive Ausweitung geben müsse. Am Montag werde das weitere Vorgehen verkündet, sagte Baublies bei Protesten am Frankfurter Flughafen. Die Ufo bestreikt seit Donnerstagfrüh die Lufthansa-Kerngesellschaft.

Von dpa