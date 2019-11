Bauern fordern von Umweltministern Kooperation statt Verbote

Hamburg (dpa) - Ein Bündnis aus Bauern, Schäfern und Jägern hat die Umweltminister von Bund und Ländern aufgefordert, im Natur- und Umweltschutz mehr auf Freiwilligkeit zu setzen. «Kooperation statt Verbote - Dialog statt Kooperation» - so lautet die Überschrift einer Resolution, die das Aktionsbündnis Forum Natur den in Hamburg tagenden Ministern übergeben will. Unterdessen fuhren Tausende Bauern mit Traktoren zu Protesten nach Hamburg. Die Polizei meldete auf Twitter, 4000 Trecker seien unterwegs oder bereits an den Abstellorten im Stadtgebiet angekommen.

Von dpa