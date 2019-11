Johnson verspricht Einwanderungssystem mit Punktesystem

London (dpa) - Der britische Premierminister Boris Johnson hat erneut ein Einwanderungssystem mit einem Punktesystem wie in Australien für die Zeit nach dem Brexit versprochen. «Wir wollen hoch qualifizierte Einwanderer in Großbritannien ermutigen und willkommen heißen und gleichzeitig die Kontrolle behalten, damit wir für unsere öffentlichen Dienste planen und bezahlen können», schrieb Johnson auf Twitter. Am 12. Dezember sollen die Briten ein neues Parlament wählen. Der Vorschlag ist nicht neu. Johnson hatte bereits vor dem Brexit-Referendum 2016 damit geworben.

Von dpa