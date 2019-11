Zwei Tote bei Autounfall in Wilhelmshaven

Wilhelmshaven (dpa) - Bei einem schweren Autounfall in Wilhelmshaven sind in der Nacht zwei Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, stießen ein paar Minuten nach Mitternacht zwei Fahrzeuge mit voller Wucht frontal zusammen. In den Trümmern des einen Wagens starben zwei Menschen. In dem anderen Auto wurde ein Insasse verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Einzelheiten zum Hergang des Unfalls waren am frühen Sonntagmorgen noch nicht bekannt.

Von dpa