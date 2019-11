Ohen Strom: Älteres Paar stirbt an Kohlenmonoxidvergiftung

Beauvoir-de-Marc (dpa) - Ein älteres Ehepaar, das wegen heftiger Schneefälle keinen Strom hatte, ist in Frankreich ersten Erkenntnissen nach an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben. Das Paar habe einen Generator in einem geschlossenen Raum in Betrieb gehabt, wie unter anderem der Sender Franceinfo berichtet. Das Paar in den 70ern sei in Beauvoir-de-Marc in der Nähe von Lyon tot in seinem Haus gefunden worden. In der Gegend hatte es seit Donnerstagabend heftig geschneit, zeitweise waren Hunderttausende Haushalte ohne Strom.

Von dpa