Tödlicher Angriff auf Weizsäcker kam von einem 57-Jährigen

Berlin (dpa) - Bei dem Mann, der gestern den Berliner Chefarzt Fritz von Weizsäcker erstochen hat, handelt es sich um einen 57-Jährigen. Das teilte die Polizei am Morgen mit. Der Verdächtige sei vorher nicht polizeibekannt gewesen. Die Tatwaffe war den Angaben zufolge ein Messer. Der Mann soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Weitere Angaben zur Identität und zum Tatmotiv wurden noch nicht gemacht. Fritz von Weizsäcker, Sohn des früheren Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker, wurde am Abend während eines Vortrages in einer Berliner Klinik erstochen.

Von dpa