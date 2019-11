CDU-Spitze bereitet Parteitag vor

Berlin (dpa) - Begleitet von anhaltender Kritik an CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bereitet die Parteispitzeheute den Leipziger Parteitag vor. Kramp-Karrenbauer will sich beim traditionellen Hallenrundgang über die Gegebenheiten vor Ort informieren, im Anschluss tagen die Parteigremien. Die vor einem Jahr in Hamburg als Nachfolgerin von Kanzlerin Angela Merkel zur CDU-Chefin gewählte Kramp-Karrenbauer ist wegen anhaltend schlechter Umfragewerte intern unter Druck. Der eigentliche Parteitag beginnt am Freitag und dauert bis Samstag.

Von dpa