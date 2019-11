Kramp-Karrenbauer: «Bin eine selbstbewusste Vorsitzende»

Leipzig (dpa) - CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat sich einen Tag vor dem CDU-Parteitag in Leipzig selbstsicher und offen für Diskussionen gezeigt. «Ich bin die Vorsitzende einer selbstbewussten und stolzen Volkspartei», sagte Kramp-Karrenbauer in den ARD-«Tagesthemen» angesprochen auf parteiinterne Kritiker. Sie sei «eine selbstbewusste Vorsitzende, und ich wäre es nicht, wenn ich keinen Raum geben würde, für Diskussionen und für starke Mitglieder, für starke Delegierte». Sie freue sich über die Aussprache am Freitag, bei der sich auch Friedrich Merz zu Wort melden werde.

Von dpa