Schauspielerinnen Glas, May und Dohm mit Ehren-Bambi geehrt

Baden-Baden (dpa) - Die Schauspielerinnen Uschi Glas, Gaby Dohm und Michaela May sind bei der Bambi-Verleihung mit dem Ehrenpreis der Jury ausgezeichnet worden. Sie alle wurden für ihre Darstellungen erfolgreicher, starker und unabhängiger Frauen geehrt. «Ihr seid drei absolute Knallerfrauen», sagte Laudator Wayne Carpendale bei der Gala am Abend in Baden-Baden. Man komme sich eigentlich ein bisschen bescheiden vor, sagte Glas mit Blick auf die vorherigen Preise, die für gesellschaftliches und soziales Engagement vergeben worden waren.