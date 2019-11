Rumänien wählt neues Staatsoberhaupt

Bukarest (dpa) - In Rumänien entscheiden die Wähler heute in einer Stichwahl, wer für die nächsten fünf Jahre Staatspräsident wird. Als Favorit gilt Amtsinhaber Klaus Iohannis. Der 60-Jährige wird von der bürgerlichen Regierungspartei PNL unterstützt. Er hatte im ersten Wahlgang vor zwei Wochen mit großem Abstand die meisten Wählerstimmen bekommen. Seine Gegenkandidatin ist die sozialdemokratische Politikerin Viorica Dancila. Sie ist Chefin der Oppositionspartei PSD. Die 56-Jährige war bis zum 4. November Ministerpräsidentin Rumäniens. Sie wurde dann per Misstrauensvotum im Parlament gestürzt.

Von dpa