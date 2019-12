Früherer US-Präsident Carter aus Krankenhaus entlassen

Atlanta (dpa) - Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter ist nach der Behandlung wegen einer Blasenentzündung wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Das teilte seine Stiftung mit. Carter wolle sich nun weiter zu Hause erholen. Der 95-Jährige war am Montag in eine Klinik in der Stadt Americus im US-Bundesstaat Georgia gebracht worden. Carter war erst einige Tage zuvor aus einem Krankenhaus entlassen worden. Er musste sich am 12. November wegen einer Hirnblutung operieren lassen.

Von dpa